विजय हजारे ट्रॉफी में 32 गेंदों में शतक जड़ने वाले बिहार के सकिबुल गनी कौन हैं? 
सकिबुल गनी ने कमाल की पारी खेली (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Dec 24, 2025
02:45 pm
क्या है खबर?

इस समय जारी विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सकिबुल गनी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों का सामना कर अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शतक जड़ा। ये लिस्ट-A क्रिकेट में किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है। इस खिलाड़ी ने पंजाब क्रिकेट टीम के अनमोलप्रीत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था। ऐसे में आइए सकिबुल के बारे में जानते हैं।

पारी

ऐसी रही सकिबुल की पारी 

बिहार के कप्तान सकिबुल ने 40 गेंदों का सामना किया और नाबाद 128 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 12 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 320 की रही। इस खिलाड़ी ने आयुष लोहारुका के साथ मिलकर सिर्फ 30 गेंदों में 94 रन की साझेदारी निभाई। सकिबुल के अलावा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 190 रन निकले। आयुष ने 56 गेंदों का सामना किया और 116 रन बनाए। बिहार की टीम ने 574/6 का स्कोर बना दिया।

प्रतिभा

ऐसे पहचानी गई थी सकिबुल की प्रतिभा 

बिहार के अंडर-23 कोच रहते हुए पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज अजय रात्रा ने सकिबुल की प्रतिभा को पहचाना था। उन्होंने पहली बार उनको पटना के मोईन-उल-हक स्टेडियम में देखा था। रात्रा को सकिबुल का खेल काफी पसंद आया था और उन्होंने लोकल सर्किट में उनके स्कोर देखने के बाद उन्हें सीके नायडू ट्रॉफी के लिए बिहार की टीम में चुना था। रात्रा के मुताबिक गनी शीर्ष-6 में कही भी बल्लेबाजी कर सकते हैं।

डेब्यू

रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मुकाबले में जड़ा था तिहरा शतक 

इस खिलाड़ी ने बिहार के लिए डेब्यू करते हुए साल 2022 में अपने पहले रणजी ट्रॉफी मुकाबले में तिहरा शतक जड़ दिया था। वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। सकिबुल के बड़े भाई फैसल गनी ने भी क्रिकेट खेला है और उन्होंने ही अपने भाई को ट्रेनिंग कराई है। फैसल कूच बिहार ट्रॉफी खेलने के अलावा ईस्ट जोन की कप्तानी भी कर चुके हैं।

करियर

ऐसा रहा है सकिबुल का करियर 

26 साल के सकिबुल ने लिस्ट-A क्रिकेट में पहला मुकाबला 2019 में खेला था। अब तक उन्होंने 34 मुकाबले खेले हैं और इसकी 32 पारियों में लगभग 30 की औसत से 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 28 मैचों की 46 पारियों में 47.32 की औसत से 2,035 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं।

