विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: श्रेयस अय्यर करेंगे मुंबई के 2 मैचों में कप्तानी

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। वह 2 मुकाबलों में टीम का नेतृत्व करेंगे। दरअसल, अब तक टूर्नामेंट में मुंबई की कमान संभाल रहे शार्दुल ठाकुर पिंडली की चोट के कारण बचे हुए सीजन से बाहर हो गए हैं। MCA के सचिव डॉक्टर उन्मेश खानविलकर ने ये जानकारी दी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान चोट के बाद मैदान पर वापसी करेंगे अय्यर खानविलकर ने एक बयान में कहा, "मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी बचे लीग मैचों के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।" खास बात यह है कि पेट की चोट के कारण अय्यर ने 25 अक्टूबर के बाद से कोई भी पेशवेर मैच नहीं खेला है। वह विजय हजारे ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे।

फिटनेस अपनी फिटनेस साबित करना चाहेंगे अय्यर अय्यर को 11 जनवरी से बड़ौदा में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। हाल ही में वनडे टीम की घोषणा करते समय, BCCI ने कहा था कि अय्यर की फिटनेस का आकलन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा, और अगर उन्हें क्लीयरेंस मिल जाता है तो वह वनडे टीम में शामिल होंगे। ऐसे में अय्यर के पास अपनी फिटनेस साबित करने का मौका होगा।

Advertisement

मैच हिमाचल और पंजाब के खिलाफ मैच खेलेगी मुंबई की टीम मुंबई को हिमाचल प्रदेश (6 जनवरी) और पंजाब (8 जनवरी) के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के बचे हुए लीग मैच खेलने हैं। मुंबई अभी एलीट ग्रुप-C में 5 मैचों में 16 अंको के साथ दूसरे स्थान पर है। नॉकआउट में क्वालिफाई करने के लिए उन्हें अपने बचे हुए मैचों में से कम से कम एक जीतना होगा। महाराष्ट्र के खिलाफ 128 रनों की हार के बाद उनके नेट रन रेट को झटका लगा है।

Advertisement