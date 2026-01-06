विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: श्रेयस अय्यर ने खेली 82 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े 

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: श्रेयस अय्यर ने खेली 82 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के जरिए जोरदार वापसी की। चोट के बाद मैदान पर वापसी करने वाले अय्यर ने मुंबई क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ 82 रन बनाए। उनकी पारी की मदद से मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 299/9 का स्कोर बनाया। आइए अय्यर की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही अय्यर की पारी
मुंबई ने जब 55 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने जयपुरिया विद्यालय मैदान में हिमाचल के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 53 गेंदों पर 82 रन की पार खेली। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने मुशीर खान के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की।
आंकड़े
अय्यर ने लिस्ट-A क्रिकेट में अपना 42वां अर्धशतक लगाया
अय्यर ने लिस्ट-A क्रिकेट में अपना 42वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने अब तक 164 मैचों की 155 पारियों में लगभग 50 की औसत के साथ 6,600 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 15 शतक भी लगाए हुए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 148 रन रहा है। बता दें कि अय्यर ने 2014 में अपने लिस्ट-A करियर की शुरुआत की थी।
फिटनेस
वनडे सीरीज के लिए चुने गए हैं अय्यर
अय्यर को 11 जनवरी से बड़ौदा में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। हाल ही में वनडे टीम की घोषणा करते समय, BCCI ने कहा था कि अय्यर की फिटनेस का आकलन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा, और अगर उन्हें क्लीयरेंस मिल जाता है तो वह वनडे टीम में शामिल होंगे। ऐसे में अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नजर आएंगे।
करियर
ऐसा रहा है अय्यर का अंतरराष्ट्रीय करियर
अय्यर ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 73 मुकाबले खेले हैं और इसकी 67 पारियों में 47.81 की औसत से 2,917 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 23 अर्धशतक और 5 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128* रन रहा है। इस खिलाड़ी 14 टेस्ट में 36.86 की औसत से 811 रन और 51 टी-20 मुकाबलों में 30.66 की औसत से 1,1104 रन बनाए हैं।