विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शतक (155) लगाया। एलीट ग्रुप के मुकाबले में सिक्किम क्रिकेट टीम के खिलाफ रोहित ने शतक जड़ा। यह उनके लिस्ट-A क्रिकेट करियर का कुल 37वां शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए अंगकृष रघुवंशी के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। आइए रोहित की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही रोहित की पारी सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों के बाद 236/7 का स्कोर बनाया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने विपक्षी गेंदबाजों की खूब पिटाई की। उन्होंने कम अनुभवी गेंदबाजों के सामने अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हुए शतक लगाया। इस बीच उन्होंने रघुवंशी (38) के साथ मिलकर 141 रन की साझेदारी की। वह 94 गेंदों में 18 चौकों और 9 छक्कों की बदौलत 155 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी मुंबई ने 8 विकेट से जीता मुकाबला जीत के लिए मिले 237 रन के लक्ष्य को मुंबई ने 2 विकेट खोकर 30.3 ओवर में आसानी से हासिल किया। मुंबई से रघुवंशी ने 38 रन और मुशीर खान ने नाबाद 27 रन बनाए।

Advertisement

आंकड़े विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित ने लगाया अपना दूसरा शतक लिस्ट-A प्रारूप में खेले जाने वाली विजय हजारे में रोहित ने कुल 19 मैच खेले हैं, जिसकी 18 पारियों में उन्होंने लगभग 40 की औसत के साथ 650+ रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक भी अपने नाम किए। बता दें कि उन्होंने 2006 में अपने लिस्ट-A करियर की शुरुआत की थी और अब वह 50 ओवर के क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड्स बना चुके हैं।

Advertisement

करियर रोहित के लिस्ट-A करियर पर एक नजर रोहित ने अपने लिस्ट-A करियर में अब तक 351 मैचों की 339 पारियों में लगभग 50 की औसत के साथ 13,800 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 264 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ कुल 37 शतक और 74 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने भारतीय टीम से अब तक 279 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 49.21 की औसत के साथ 11,516 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 33 शतक भी लगाए हैं।