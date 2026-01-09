विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: क्वार्टर फाइनल की टीमें, शेड्यूल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अब अपने रोमांचक क्वार्टर-फाइनल चरण में पहुंच चुका है। इस प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रुप चरण 8 जनवरी को समाप्त हुआ, जिसमें शानदार प्रदर्शन के दम पर 8 टीमों ने नॉकआउट में जगह बनाई है। अहमदाबाद, सौराष्ट्र, जयपुर, बेंगलुरु और राजकोट में खेले गए ग्रुप मुकाबलों के बाद अब सभी की नजरें क्वार्टर-फाइनल पर टिकी हैं। टूर्नामेंट के चारों क्वार्टर-फाइनल मुकाबले 12 और 13 जनवरी को बेंगलुरु में खेले जाएंगे।

प्रदर्शन अन्य टीमों का कैसा रहा प्रदर्शन? टूर्नामेंट के अंतिम लीग चरण में भारत के कई बड़े सितारे मैदान पर नजर आए। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली ने 7 में से 6 मुकाबले जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। पंजाब और कर्नाटक भी लीग चरण में छह-छह जीत के साथ मजबूती से आगे बढ़े। वहीं, सौराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश और मुंबई ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए अपने-अपने ग्रुप में 5 जीत के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और नॉकआउट में जगह पक्की की।

शेड्यूल क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का शेड्यूल पहला क्वार्टर-फाइनल: कर्नाटक बनाम मुंबई - 12 जनवरी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1। दूसरा क्वार्टर-फाइनल: उत्तर प्रदेश बनाम सौराष्ट्र - 12 जनवरी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 2। तीसरा क्वार्टर-फाइनल: पंजाब बनाम मध्य प्रदेश - 13 जनवरी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1। चौथा क्वार्टर-फाइनल: दिल्ली बनाम विदर्भ - 13 जनवरी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 2। चारों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।

रन इन बल्लेबाजों ने किया है शानदार प्रदर्शन इस सीजन कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल शानदार फॉर्म में नजर आए। उनके बल्ले से 91.43 की औसत से 640 रन निकले। विदर्भ के अमन मोखाड़े ने 106.17 की औसत से 637 रन बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू के बल्ले से इस सत्र में 408 रन निकले हैं। रिंकू के साथी ध्रुव जुरेल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 558 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 93 की रही है। उन्होंने 122.91 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की।