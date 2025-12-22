विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: पंजाब की टीम हुई घोषित, शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह भी शामिल
क्या है खबर?
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब क्रिकेट टीम 24 दिसंबर को महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले के साथ ही अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस लिस्ट-A टूर्नामेंट के लिए पंजाब की टीम घोषित की गई है, जिसमें भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल भी शामिल हैं। गिल के अलावा अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा का भी टीम में चयन किया गया है। आइए पंजाब की टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है पंजाब की टीम
पिछले सीजन के क्वार्टर-फाइनल में हारने वाली पंजाब की टीम अपने सभी 7 लीग मैच जयपुर में खेलेगी। दिलचस्प रूप से पंजाब ने अपने कप्तान का ऐलान नहीं किया है। पंजाब की टीम: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारण, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बरार, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, और सुखदीप बाजवा।
गिल
टी-20 विश्व कप में अपनी जगह नहीं बना सके थे गिल
हाल ही में टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का चयन किया गया, जिसमें गिल को शामिल नहीं किया गया। 2025 में इस शीर्षक्रम के बल्लेबाज ने 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 24.25 की औसत और 137.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 291 रन बनाए हैं। इस बीच वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में गिल ने 36 पारियों में 28.03 की औसत से 869 रन बनाए हैं।
अनिश्चितता
क्या पूरे विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे गिल, अभिषेक और अर्शदीप?
गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह की उपलब्धता अभी तय नहीं है, क्योंकि भारत को 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेलनी है, जिसके बाद 21 जनवरी से 5 मैचों की टी-20 सीरीज़ होगी। पंजाब को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और मुंबई के साथ एक ग्रुप में रखा गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का लीग स्टेज 8 जनवरी को खत्म होगा, जो भारत के पहले वनडे से कुछ ही दिन पहले है।
प्रमुख खिलाड़ी
विजय हजारे में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी लेंगे हिस्सा
इस बार विजय हजारे में रोहित शर्मा मुंबई की ओर से 2 मैच खेलेंगे। वहीं, विराट कोहली भी 2 मुकाबलों में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोहित आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में 2018-19 के सेमीफाइनल में खेले थे। कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2009-10 सीजन में खेली थी। उन्होंने उस संस्करण में 5 पारियों में 45.80 की औसत और 102.23 की स्ट्राइक रेट के साथ 229 रन बनाए थे।