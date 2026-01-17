विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: फाइनल मुकाबले में इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

#1 अमन मोखाड़े- विदर्भ विदर्भ के बल्लेबाज अमन मोखाड़े मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में हैं। इस सीजन उन्होंने 9 मैचों में 97.62 की लाजवाब औसत के साथ 781 रन बनाए हैं। वह इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम 5 शतक दर्ज हैं, जिसमें सेमीफाइनल में कर्नाटक क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली गई 122 गेंदों में 138 रन की पारी भी है। अमन ने पूरे टूर्नामेंट में 111.57 की शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

#2 विश्वराज जडेजा- सौराष्ट्र सौराष्ट्र के बल्लेबाज विश्वराज जडेजा मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी टीम के लिए अहम कड़ी बनकर उभरे हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में पंजाब क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने 127 गेंदों पर नाबाद 165 रन की शानदार पारी खेलकर सभी का ध्यान खींचा था। पूरे टूर्नामेंट में जडेजा ने 67 की उम्दा औसत से 536 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 शतक और 2 अर्धशतक दर्ज हैं। इस खिलाड़ी ने 109.61 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

Advertisement

#3 अंकुर पंवार- सौराष्ट्र इस संस्करण सौराष्ट्र की नई गेंद की आक्रमण की अगुवाई अंकुर पंवार ने बखूबी की है। मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में वह संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पंवार ने 22.28 की औसत और 5.78 की किफायती इकॉनमी से 21 विकेट चटकाए हैं। खास बात यह है कि इस संस्करण वह एक भी मैच में विकेट लेने से चूके नहीं हैं। क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल में भी उन्होंने 2-2 अहम विकेट लेकर टीम को मजबूती दी थी।

Advertisement