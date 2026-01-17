विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: फाइनल मुकाबले में इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
क्या है खबर?
विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला सौराष्ट्र क्रिकेट टीम और विदर्भ क्रिकेट टीम बीच खेला जाएगा। यह खिताबी भिड़ंत रविवार (18 जनवरी) को बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर होगी। सौराष्ट्र टीम जहां अपना तीसरा खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, वहीं विदर्भ पहली बार चैंपियन बनना चाहेगी। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में आइए जानते हैं फाइनल में किन खिलाड़ियों पर नजरें रहने वाली हैं।
#1
अमन मोखाड़े- विदर्भ
विदर्भ के बल्लेबाज अमन मोखाड़े मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में हैं। इस सीजन उन्होंने 9 मैचों में 97.62 की लाजवाब औसत के साथ 781 रन बनाए हैं। वह इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम 5 शतक दर्ज हैं, जिसमें सेमीफाइनल में कर्नाटक क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली गई 122 गेंदों में 138 रन की पारी भी है। अमन ने पूरे टूर्नामेंट में 111.57 की शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
#2
विश्वराज जडेजा- सौराष्ट्र
सौराष्ट्र के बल्लेबाज विश्वराज जडेजा मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी टीम के लिए अहम कड़ी बनकर उभरे हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में पंजाब क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने 127 गेंदों पर नाबाद 165 रन की शानदार पारी खेलकर सभी का ध्यान खींचा था। पूरे टूर्नामेंट में जडेजा ने 67 की उम्दा औसत से 536 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 शतक और 2 अर्धशतक दर्ज हैं। इस खिलाड़ी ने 109.61 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
#3
अंकुर पंवार- सौराष्ट्र
इस संस्करण सौराष्ट्र की नई गेंद की आक्रमण की अगुवाई अंकुर पंवार ने बखूबी की है। मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में वह संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पंवार ने 22.28 की औसत और 5.78 की किफायती इकॉनमी से 21 विकेट चटकाए हैं। खास बात यह है कि इस संस्करण वह एक भी मैच में विकेट लेने से चूके नहीं हैं। क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल में भी उन्होंने 2-2 अहम विकेट लेकर टीम को मजबूती दी थी।
#4
दर्शन नालकंडे- विदर्भ
विदर्भ के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे ने सेमीफाइनल में कर्नाटक के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके थे। उनके इस स्पेल ने मैच को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। यहीं से विदर्भ को मजबूती मिली थी। अब तक नालकंडे ने इस संस्करण सिर्फ 4 मुकाबले खेले हैं। हालांकि, उन्होंने 18.16 की बेहतरीन औसत से 12 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल और एक बार 4 विकेट हॉल लिया है।