विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार जीता विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विदर्भ के लिए अथर्व तायडे (128) और यश राठौड़ (54) ने शानदार पारियां खेलीं। सौराष्ट्र के लिए अंकुर पंवार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जवाब में सौराष्ट्र के लिए प्रेरक मांकड़ ने 88 और चिराग जानी ने 64 रन की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। विदर्भ के सभी गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया।

शतक अथर्व ने खेली शानदार शतकीय पारी अथर्व ने 118 गेंदों का सामना किया और 128 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 108.47 की रही। ये उनके लिस्ट-A करियर का तीसरा शतक रहा। उन्होंने 5 साल बाद लिस्ट-A करियर में कोई शतक लगाया। अथर्व विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ने वाले 16वें बल्लेबाज बने। उन्होंने यश के साथ तीसरे विकेट के लिए 112 गेंदों में 133 रनों की शानदार साझेदारी निभाई।

विकेट अंकुर विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे अंकुर ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 65 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 6.50 की रही। वह इस संस्करण सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 मुकाबलों की 10 पारियों में 21.32 की शानदार औसत के साथ 25 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/27 का रहा। सत्यनारायण राजू और जिशान अंशारी ने 21-21 विकेट लिए और दूसरे स्थान पर रहे।

इतिहास अमन मोखाड़े ने हासिल की ये बड़ी उपलब्धि विदर्भ के सलामी बल्लेबाज अमन मोखाड़े ने विजय हजारे ट्रॉफी के एक संस्करण में 800 रन पूरे कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह यह कारनामा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। मोखाड़े ने इस सूची में एन जगदीशन (2022-23 में 830 रन) और पृथ्वी शॉ (2020-21 में 827 रन) की बराबरी की। अमन ने 10 पारियों में 814 रन बनाए, उनकी औसत 90.44 की रही। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 109.26 की रही।