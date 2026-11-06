वेंकटेश अय्यर ने बड़ा बयान दिया है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

शुभमन गिल के लिए मुझे मिली नफरत, फैंस के तानों पर छलका वेंकटेश अय्यर का दर्द

लेखन आदर्श कुमार 11:42 am Nov 06, 202611:42 am

क्या है खबर?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के प्रशंसकों की ओर से लंबे समय से मिल रही आलोचना पर खुलकर बात की है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 से पहले KKR ने उन्हें टीम में बरकरार रखा था, जबकि शुभमन गिल को रिलीज कर दिया था। वेंकटेश ने बताया कि इस फैसले को लेकर उन्हें आज भी निशाना बनाया जाता है। जब भी गिल शतक लगाते हैं, प्रशंसक उन्हें ट्रोल करने लगते हैं।