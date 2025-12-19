वरुण चक्रवर्ती ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार झटका 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी टी-20 मुकाबले में घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही 4 विकेट हॉल रहा। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम को आखिरी मुकाबले में 30 रनों से जीत मिली। वरुण ने दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम की कमर तोड़ के रख दी। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही वरुण की गेंदबाजी
वरुण शुरुआती ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए और उसके बाद जोरदार वापसी की। इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में 53 रन खर्च करते हुए 4 सफलता हासिल की। उनकी इकॉनमी रेट 13.20 की रही। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उन्होंने रिजा हेंड्रिक्स (13), एडेन मार्करम (6), डोनोवन फेरारेयिा (0) और जॉर्ज लिंडे (16) को अपना शिकार बनाया। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह ने 2 सफलता हासिल की।
आंकड़े
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कमाल के हैं वरुण के आंकड़े
वरुण ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 11.36 की उम्दा औसत के साथ 22 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.06 की रही है। वरुण ने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/17 का रहा है।
करियर
वरुण के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
वरुण ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 33 मुकाबले खेले हैं और इसकी 31 पारियों में 14.87 की औसत से 55 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया है। इस खिलाड़ी के नाम 2 बार 5 विकेट हॉल भी है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/17 का रहा है। वरुण ने अपने टी-20 करियर में सबसे ज्यादा विकेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही लिए हैं।
ट्विटर पोस्ट
वरुण ने ऐसे लिए 2 गेंदों पर 2 विकेट
