वैभव सूर्यवंशी पर केविन पीटरसन की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- टेस्ट मैच में बनाएंगे 500 रन
क्या है खबर?
ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2026 में UAE-A के खिलाफ महज 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ने वाले इंडिया-A के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर सराहना हो रही है। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने सूर्यवंशी की बल्लेबाजी से प्रभावित होकर बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। पीटरसन का मानना है कि सूर्यवंशी अगले 5 वर्षों के भीतर किसी टेस्ट मैच में 500 रन बनाने का कारनामा कर दिखाएंगे।
बयान
पीटरसन ने क्या दिया बयान?
पीटरसन ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, 'यह एक बड़ी घोषणा है। वैभव सूर्यवंशी अगले 5 वर्षों के भीतर एक टेस्ट मैच में 500 रन बनाएंगे!'
बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 400 रन है, जो वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने साल 2004 में सेंट जॉन्स में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था।
ऐसे में पीटरसन की इस भविष्यवाणी ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है।
चिंता
संजय मांजरेकर ने तारीफ के साथ जताई चिंता
इससे पहले बुधवार को पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने भी सूर्यवंशी की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी की सराहना की, लेकिन साथ ही सीमित ओवरों के क्रिकेट में बल्लेबाजों के बढ़ते दबदबे पर चिंता भी जाहिर की।
उन्होंने एक्स पर लिखा, 'वैभव में निश्चित रूप से कुछ खास बात है, लेकिन यह इस बात की याद दिलाता है कि सीमित ओवर क्रिकेट किस हास्यास्पद स्तर पर पहुंच गया है। यह बल्ले और गेंद का खेल है, केवल बल्ले का नहीं।'
रिकॉर्ड
सूर्यवंशी ने तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड
सूर्यवंशी की इस तूफानी पारी में कुल 28 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके शामिल रहे, जो किसी भी एक पेशेवर क्रिकेट पारी में सर्वाधिक छक्कों का नया विश्व रिकॉर्ड है।
इस दौरान उन्होंने महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जेक फ्रेजर-मैकगर्क के सबसे तेज लिस्ट-A शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
इसके बाद उन्होंने 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर सबसे तेज लिस्ट-A दोहरे शतक का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।