वैभव सूर्यवंशी को लेकर केविन पीटरसन ने बड़ी भविष्यवाणी की है

वैभव सूर्यवंशी पर केविन पीटरसन की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- टेस्ट मैच में बनाएंगे 500 रन

लेखन भारत शर्मा 05:52 pm Nov 26, 202605:52 pm

क्या है खबर?

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2026 में UAE-A के खिलाफ महज 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ने वाले इंडिया-A के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर सराहना हो रही है। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने सूर्यवंशी की बल्लेबाजी से प्रभावित होकर बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। पीटरसन का मानना है कि सूर्यवंशी अगले 5 वर्षों के भीतर किसी टेस्ट मैच में 500 रन बनाने का कारनामा कर दिखाएंगे।