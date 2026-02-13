वैभव सूर्यवंशी 17 फरवरी से देंगे 10वीं बोर्ड की परीक्षा, क्या मिलेंगी विशेष सुविधाएं?

व्यवस्था वैभव को परीक्षा केंद्र में क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय दौरों के बीच शिक्षा के साथ तालमेल बिठाना वैभव के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 26 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) शुरू होने जा रहा है। इस बीच पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल नील किशोर सिन्हा ने आजतक से कहा, "वैभव को परीक्षा केंद्र में कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। वह हमारे लिए अन्य परीक्षार्थियों के ही समान हैं। वह अन्य परीक्षार्थियों के साथ ही अपने क्रमांक के अनुसर परीक्षा देंगे।"

सुरक्षा सुरक्षा के क्या किए गए हैं इंतजाम? सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। CCTV कैमरे को पूरी तरह से जांच परख लिया गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर हर कक्षा कक्ष में CCTV लगाए गए हैं और परीक्षा की पल-पल की निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि वैभव एक सेलिब्रिटी हैं, तो उनके फैंस भी काफी अधिक हैं। ऐसे में उनकी बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को स्कूल की ओर से अलग पत्र भेजा गया है।

