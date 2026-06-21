वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा लिस्ट-A इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक

श्रीलंका-A बनाम इंडिया-A, फाइनल: वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा लिस्ट-A इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक

लेखन भारत शर्मा 11:02 am Jun 21, 202611:02 am

क्या है खबर?

इंडिया-A के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका में खेली जा रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज के फाइनल मुकाबले में मेजबान श्रीलंका-A क्रिकेट टीम के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (94) खेली। यह उनके लिस्ट-A करियर का दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने महज 11 गेंदों में पूरा किया। इसके साथ ही यह लिस्ट-A इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। वह दुर्भाग्शाली रहे और महज 6 रन से अपना दूसरा शतक जड़ने से चूक गए।