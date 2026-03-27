वैभव सूर्यवंशी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं (फाइल तस्वीर)

वैभव सूर्यवंशी अब बन सकते हैं भारतीय टीम का हिस्सा, जानिए क्या हैं नियम

लेखन आदर्श कुमार 11:49 am Mar 27, 202611:49 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हो गए हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही इस खिलाड़ी ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। अब ये खिलाड़ी सीनियर भारतीय टीम का हिस्सा बनाने के योग्य है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियम के तहत किसी भी खिलाड़ी को सीनियर टीम में खेलने के लिए कम से कम 15 साल की उम्र होनी चाहिए। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) वैभव को चुन सकती है।