वैभव सूर्यवंशी को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

वैभव सूर्यवंशी को बड़ा सम्मान मिला (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन आदर्श कुमार
Dec 26, 2025
11:29 am
क्या है खबर?

महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। बिहार से ताल्लुक रखने वाले इस युवा क्रिकेट सनसनी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे देश का ध्यान खींचा है। खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ वैभव को देश के प्रतिष्ठित बाल सम्मानों में से एक से भी नवाजा गया है। नई दिल्ली में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सम्मान

राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान 

नई दिल्ली में 26 दिसंबर को होने वाला यह सम्मान समारोह वैभव के करियर का यादगार लम्हा बन गया। दिल्ली पहुंचे इस 14 वर्षीय खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद वैभव समेत अन्य चयनित प्रतिभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर मिलेगा। वैभव बिहार क्रिकेट टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे थे। हालांकि, इस सम्मान समारोह के कारण वह दूसरा मुकाबला नहीं खेल पाएंगे।

ट्विटर पोस्ट

शतक

अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वैभव ने खेली धमाकेदार पारी 

वैभव का इस पुरस्कार के लिए चयन उनके लगातार शानदार प्रदर्शन का नतीजा है। उन्होंने बिहार की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में ऐसा कारनामा किया, जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने महज 84 गेंदों में तूफानी 190 रन ठोकते हुए अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का दम दिखाया। यह रिकॉर्डतोड़ पारी घरेलू क्रिकेट में उनकी पहचान को और मजबूत करने वाली साबित हुई, जिससे वह देश के सबसे विस्फोटक युवा बल्लेबाजों में शुमार हो गए।

प्रधानमंत्री 

क्यों दिया जाता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? 

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो 5 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल साहस, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। इस सम्मान के जरिए देश की उभरती प्रतिभाओं के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जाती है।

जानकारी

वैभव ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया था अपने नाम 

14 साल और 272 दिन की उम्र में वैभव लिस्ट-A में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे। उन्होंने जहूर इलाही का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि इलाही ने 15 साल और 209 दिन की उम्र में शतक (बनाम रेलवे, 1986) जड़ा था।

