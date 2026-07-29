वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उपकप्तान बने

ईशान, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में भारतीय टीम में वापसी की थी और टी-20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे।

दलीप ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे। विकेटकीपर-बल्लेबाज के लिए यह टूर्नामेंट टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम में वापसी के लिए अपना दावा मजबूत करने का अहम मौका होगा।

ईशान घरेलू क्रिकेट में प्रभावी प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचना चाहेंगे। साथ ही उनकी कोशिश अपनी बल्लेबाजी के जरिए टीम को मजबूत शुरुआत देने की होगी।