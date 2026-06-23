वैभव सूर्यवंशी ने पहनी भारतीय टीम की जर्सी, बताया कैसा रहा अनुभव

अनुभव

वैभव ने भारतीय टीम की जर्सी पहनने के बाद क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक्स पर साझा किए वीडियो में वैभव ने भारतीय टीम की जर्सी पहनने को खुशी जाहिर करते नजर आए। उन्होंने कहा, "इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिस वजह से मैंने पहले दिन से बल्ला उठाया और क्रिकेट मैदान पर अभ्यास करने गया, आज वह सपना पूरा हो गया।" उन्होंने कहा कि जर्सी देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह पल सच होगा।