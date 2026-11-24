वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड्स

वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड्स, आप भी जानिए

लेखन भारत शर्मा 06:53 pm Nov 24, 202606:53 pm

क्या है खबर?

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-B मुकाबले में इंडिया-A के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने UAE-A टीम के खिलाफ ऐसी विस्फोटक दोहरी शतकीय पारी (204) खेली, जिसने विश्व क्रिकेट के तमाम रिकॉर्ड्स को तहस-नहस कर दिया है। उन्होंने 28 गेंदों में शतक और फिर 52 गेंदों में उसे दोहरे शतक में तब्दील कर दिया। यह क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक रहा है। आइए उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।