वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, भारतीय टीम में डेब्यू वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने

सर्वकालीन

अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी

सूर्यवंशी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हसन रजा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल और 227 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट के साथ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने 14 साल और 233 दिन की उम्र जिम्बाब्वे के खिलाफ ही वनडे डेब्यू भी किया था। सूची में बांग्लादेश के मोहम्मद शरीफ (15 साल 116 दिन, बनाम जिम्बाब्वे, 2001) तीसरे नंबर पर हैं।