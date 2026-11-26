श्रीकांत ने आगे कहा, "यह क्या है? क्या आपने किसी खिलाड़ी को इस तरह गेंद को मारते देखा है? उसके शॉट्स देखिए। मैदान के हर कोने में उसके पास शॉट खेलने की क्षमता है। यह बिल्कुल अलग स्तर की बल्लेबाजी है। ऐसी बल्लेबाजी तो वीडियो गेम में भी देखने को नहीं मिलती। मैंने आज तक इस तरह के शॉट्स नहीं देखे। आखिर यह खिलाड़ी कौन है? किस पीढ़ी का है? उसमें इतनी ताकत और टाइमिंग कहां से आती है?"