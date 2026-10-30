वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है (फाइल तस्वीर)

वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार को चौथे टी-20 में प्लेइंग इलेवन से किया गया बाहर

लेखन आदर्श कुमार 12:27 pm Oct 30, 202612:27 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2 बड़े बदलाव किए हैं। वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह ईशान किशन और मयंक यादव को मौका मिला है। पिछले मैच में वैभव ने सिर्फ 19 गेंदों में 45 रन बनाए थे। उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 236.84 की थी। इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है।