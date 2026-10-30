वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार को चौथे टी-20 में प्लेइंग इलेवन से किया गया बाहर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2 बड़े बदलाव किए हैं। वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह ईशान किशन और मयंक यादव को मौका मिला है। पिछले मैच में वैभव ने सिर्फ 19 गेंदों में 45 रन बनाए थे। उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 236.84 की थी। इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी और मैथ्यू फिशर।
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और प्रिंस यादव।
भुवनेश्वर का प्रदर्शन इस सीरीज में अच्छा नहीं रहा। उन्हें पिछले 3 मैच में सिर्फ एक सफलता मिली थी।
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#TeamIndia opt to bowl first at Eden Park.— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
Ishan Kishan and Mayank Yadav back in the XI.
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