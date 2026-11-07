'सैंडपेपर गेट' विवाद पर उस्मान ख्वाजा का खुलासा, कहा- घटना में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम थी शामिल 

किताब के रिलीज होने से 3 दिन पहले नाइन पेपर्स के साथ एक इंटरव्यू में ख्वाजा ने बताया है कि इसमें विवादित 'सैंडपेपरगेट' घटना के बारे में क्या होगा।

उन्होंने कहा कि केपटाउन में गेंद पर सैंडपेपर के इस्तेमाल के बारे में पूरी टीम को पता था, और इससे पहले वाले टेस्ट मैच में भी इसका इस्तेमाल हुआ था।

ख्वाजा ने इंटरव्यू में कहा, "इसमें हम सभी शामिल थे। न सिर्फ बल्लेबाज, न सिर्फ गेंदबाज, और न ही सिर्फ स्टाफ।"