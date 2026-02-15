USA बनाम नामीबिया: संजय कृष्णमूर्ति ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

संजय ने 33 गेंदों का सामना किया और 68* रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 206.06 की रही। इस खिलाड़ी ने मिलिंद कुमार के साथ मिलकर 46 गेंदों में 87 रन की साझेदारी निभाई। मिलिंद 20 गेंदों 28 रन बनाकर आउट हुए। इस मुकाबले से पहले उन्होंने 37, 0 और 1 के स्कोर बनाए थे। उनके अलावा मोनांक पटेल ने भी अर्धशतकीय पारी (52) खेली।

करियर

ऐसा रहा है संजय का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

संजय ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2023 में खेला था। उन्होंने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 32.66 की औसत से 196 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 143.06 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर अब 68* रन हो गया है। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 35.33 की औसत से 106 रन बनाए हैं।