आर्यवीर सहवाग ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@ACCMedia1)

अंडर-19 एशिया कप: वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने लगाया अर्धशतक, नेपाल के खिलाफ दिलाई जीत

लेखन अंकित पसबोला 04:03 pm Nov 06, 202604:03 pm

क्या है खबर?

इस समय खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप के चौथे मैच में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 70 रन की पारी खेली। उनके साथ-साथ टीम के कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी (53*) ने भी अर्धशतक लगाया और भारत ने 10 विकेट से जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में यह भारत का पहला ही मुकाबला है, जिसे जीतकर सकारात्मक शुरुआत हुई है। आइए उनकी पारी के बारे में जानते हैं।