अंडर-19 एशिया कप: पाकिस्तान ने भारत को हराकर जीता खिताब, मैच में ये बने रिकॉर्ड्स 

अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने चिर प्रतिद्वंदी भारतीय टीम को 191 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहली बार वनडे क्रिकेट की एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे पहले साल 2012 में टीम संयुक्त रूप से भारत के साथ विजेता रही थी। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 348 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम 156 का स्कोर बना पाई। आइए मुकाबले पर नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा भारत की अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने 172 रन की धमाकेदार पारी खेल दी। उनके अलावा अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए दिपेश देवेंद्रम ने 3 विकेट तो लिए, लेकिन 83 रन खर्च कर दिए। जवाब में भारतीय टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड समीर ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम समीर अंडर-19 एशिया कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के ही सामी असलम का रिकॉर्ड तोड़ा। इस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ साल 2012 के अंडर-19 एशिया कप फाइनल में 134 रन बनाए थे। अपने यूथ डेब्यू मैच में इस खिलाड़ी ने मलेशिया के खिलाफ नाबाद 177 रनों की पारी खेली थी। वह उस समय टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर था। अभिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक जड़कर उनका रिकॉर्ड तोड़ा था।

पारी ऐसी रही समीर की पारी और साझेदारी समीर ने 113 गेंदों का सामना किया और 173 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 152.21 की रही। इस खिलाड़ी ने तीसरे विकेट के लिए उस्मान खान के साथ मिलकर 79 गेंदों में 92 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद अहमद के साथ मिलकर 125 गेंदों में 137 रन जोड़े। फरहान यूसफ के साथ मिन्हास ने 32 गेंदों में 42 रन जोड़े।

