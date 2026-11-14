प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को दी खिताबी जीत की बधाई

अंडर-19 एशिया कप 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को दी खिताबी जीत की बधाई

लेखन भारत शर्मा 10:20 pm Nov 14, 202610:20 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हुए एक विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान से मिले 339 रनों के विशाल लक्ष्य को भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं।