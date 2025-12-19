अंडर-19 एशिया कप 2025: भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट हराया, फाइनल में बनाई जगह 

अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत की अंडर-19 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम को जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने सिर्फ 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बारिश के कारण 50 ओवर के मुकाबले को 20 ओवर का कर दिया गया। ऐसे में आइए मैच पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक समय श्रीलंका के 5 बल्लेबाज सिर्फ 81 रन पर पवेलियन में थे। उनका कोई बल्लेबाज मैच में अर्धशतक तक नहीं लगा पाया। हेनिल पटेल और कनिष्क चौहान ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी (9) और आयूष म्हात्रे (7) के रूप में शुरुआती झटके लगे। हालांकि, एरॉन जॉर्ज (58*) और विहान मल्होत्रा (61*) ने टीम को आसानी से जीत दिला दी।

गेंदबाजी ऐसी रही भारतीय टीम की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। किशन सिंह ने 4 ओवर में 20 रन खर्च किए और 1 सफलता हासिल की। उनकी इकॉनमी केवल 5 की रही। हेनिल ने 4 ओवर में 31 रन खर्च कर 2 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 7.75 की रही। दिपेश देवेंद्र ने केवल 25 रन खर्च करते हुए 1 विकेट लिया। उनकी इकॉनमी 6.25 की रही। खिलन पटेल ने भी सिर्फ 25 रन देकर 1 विकेट लिया। कनिष्क ने 36 रन देकर 2 विकेट झटके।

Advertisement

अर्धशतक विहान ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी विहान ने 45 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 135.55 की रही। उन्होंने जॉर्ज के साथ मिलकर 87 गेंदों में 114 रन की साझेदारी निभाई और पूरा मुकाबला ही पलट दिया। इस टूर्नामेंट में विहान के बल्ले से निकला ये दूसरा अर्धशथक था। इस मुकाबले से पहले उन्होंने यूएई अंडर-19 टीम के खिलाफ 69 रनों की पारी खेली थी।

Advertisement