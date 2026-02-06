अंडर-19 विश्व कप, फाइनल: वैभव सूर्यवंशी ने 55 गेंदों में जड़ा शतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए 

वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार फॉर्म जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इस खिलाड़ी ने शानदार शतकीय पारी (175 रन) खेली। उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों का सामना कर शतक जड़ दिया। 14 साल के इस बल्लेबाज ने सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ 33 गेंदों में 68 रन बनाए थे। ये इस विश्व कप में वैभव के बल्ले से निकला पहला शतक रहा। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही वैभव की पारी भारतीय टीम को पहला झटका 20 रन पर लगा था। आरोन जॉर्ज केवल 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वैभव ने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 90 गेंदों में 142 रन की साझेदारी हुई। वैभव ने वेदांत त्रिवेदी के साथ 38 गेंदों में 89 रन जोड़े। इस बल्लेबाज ने 79 गेंदों का सामना किया और 175 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके और 15 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 221.52 की रही।

रिकॉर्ड वैभव ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह अंडर-19 विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस और फिन एलन का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन दोनों खिलाड़ियों ने 18-18 छक्के लगाए थे। वैभव के अब अंडर-19 विश्व कप में 30 छक्के हो गए हैं। इसके अलावा वह अंडर-19 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज भी बने हैं।

Advertisement

रिकॉर्ड वैभव ने ये रिकॉर्ड भी किए अपने नाम वैभव ने अंडर-19 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। वैभव के अलावा अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में भारत की ओर से सिर्फ 2 और बल्लेबाजों ने शतक जड़ा है। ये खिलाड़ी मनजोत कालरा और उन्मुक्त चन्द हैं। वहीं, टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक वैभव के नाम आया है। ऑस्ट्रेलिया के विल मलाज्चुक ने जापान के खिलाफ सिर्फ 51 गेंदों में शतक लगाया था। वह इस सूची में पहले स्थान पर हैं।

Advertisement

रन अंडर-19 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वैभव अंडर-19 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के फैसल शिनोजादा को पीछे छोड़ा है। फैसल ने इस विश्व कप में 6 मैच की 6 पारियों में 87 की औसत से 435 रन बनाए थे। वैभव के बल्ले से 7 मैच की 7 पारियों में 62.71 की औसत से 439 रन निकले हैं। उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रन रहा है।