अंडर-19 विश्व कप: वैभव सूर्यवंशी ने खेली 72 रन की पारी, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
क्या है खबर?
अंडर-19 विश्व कप 2026 के 7वें मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश अंडर-19 टीम के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (72) खेली। उन्होंने भारत के दूसरे मुकाबले में सिर्फ 30 गेंदों का सामना कर अर्धशतक जड़ दिया। USA के खिलाफ वह सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए थे। वैभव इस टूर्नामेंट में 50+ का स्कोर बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं। वैभव बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपनी पारी को शतक में तब्दील नहीं कर पाए।
पारी
ऐसी रही वैभव की पारी और साझेदारी
मैच में भारतीय टीम को शुरुआती झटके लगे थे। टीम के 3 बल्लेबाज सिर्फ 53 रन पर पवेलियन लौट गए थे। वैभव ने विहान मल्होत्रा के साथ 41 गेंदों में 41 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा अभिज्ञान कुंडू के साथ मिलकर 99 गेंदों में 62 रन जोड़े। इस खिलाड़ी ने 67 गेंदों का सामना किया और 72 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 107.46 की रही।
रिकॉर्ड
अंडर-19 विश्व कप में सबसे कम उम्र में 50+ का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज
अंडर-19 विश्व कप में सबसे कम उम्र में 50+ से अधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड वैभव के नाम दर्ज हो गया है। उन्होंने 2026 में बुलावायो में बांग्लादेश के खिलाफ 14 साल 296 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। इस सूची में उनके बाद अफगानिस्तान के शाहिदुल्ला कमाल (15 साल 19 दिन) और पाकिस्तान के बाबर आजम (15 साल 92 दिन) का नाम आता है। शाहिदुल्ला ने 2014 और बाबर ने 2010 में ये कारनामा किया था।
रन
वैभव ने यूथ करियर में पूरे किए 1,000 रन
वैभव ने अपने यूथ करियर में अब तक 20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 52.35 की उम्दा औसत के साथ 1,047 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक के अलावा 5 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171 रन रहा है। अपने यूथ करियर में वैभव ने सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 पारियों में 71 की औसत से 355 रन निकले हैं।
ट्विटर पोस्ट
वैभव ने कई कमाल के शॉट्स खेले
𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙎𝙤𝙤𝙧𝙮𝙖𝙫𝙖𝙣𝙨𝙝𝙞 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 😲— Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026
ICC Mens U19 WC | 🇮🇳 🆚 🇧🇩👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/DGP23ftABG pic.twitter.com/LchANceMDr