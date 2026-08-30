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CPL में ड्वेन ब्रावो के सम्मान में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने जर्सी की रिटायर
ट्रिनबागो ने ब्रावो की जर्सी की रिटायर (तस्वीर: एक्स/@TKRiders)

CPL में ड्वेन ब्रावो के सम्मान में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने जर्सी की रिटायर

लेखन अंकित पसबोला
Aug 30, 2026
09:58 am
क्या है खबर?

कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो के सम्मान में उनकी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने जर्सी नंबर- 47 रिटायर की है। इसका मतलब है कि कोई और खिलाड़ी इस नंबर की जर्सी में ट्रिनबागो की टीम में नहीं खेल सकेगा। 2024 में बतौर खिलाड़ी इस टीम से करियर खत्म करने के बाद भी ब्रावो ने फ्रेंचाइजी से अपना नाता नहीं तोड़ा था। इसके बाद वह इस टीम के कोच की भूमिका में नजर आए।

बयान 

ब्रावो का योगदान मापा नहीं जा सकता- वेंकी मैसूर 

नाइट राइडर्स ग्रुप के CEO वेंकी मैसूर ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "नाइट राइडर्स और CPL में ड्वेन ब्रावो का योगदान इतना बड़ा है कि उसे मापा नहीं जा सकता। नंबर-47 जर्सी को रिटायर करना यह पक्का करने का हमारा तरीका है कि उनकी विरासत हमेशा इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनी रहे। CPL के इतिहास में यह सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी के तौर पर उनसे बेहतर कोई और खिलाड़ी नहीं हो सकता था।"

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करियर 

बेमिसाल रहा ब्रावो का CPL करियर 

ब्रावो का CPL करियर बेमिसाल रहा था।

उन्होंने इस लीग में 107 मैचों में 129.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,155 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे।

दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 23.02 की औसत के साथ 129 विकेट लिए थे। उन्होंने एक पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया था।

वह ट्रिनबागो (9 सीजन) के अलावा सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स (2 सीजन) का प्रतिनिधित्व कर चुके थे।

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उपलब्धि 

उपलब्धियों भरा रहा है ब्रावो का सफर 

ट्रिनबागो ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा, 'ट्रिनबागो ने ब्रावो की मशहूर जर्सी नंबर 47 को रिटायर कर दिया है, जिससे वे CPL के इतिहास में अपनी जर्सी नंबर रिटायर करवाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपके नाम पर मशहूर नंबर 47 को रिटायर करना सम्मान की बात है।'

ब्रावो ने ट्रिनबागो की ओर से खेलते हुए 5 खिताब जीते थे। दिलचस्प रूप से इनमें से 4 खिताबी जीत में उन्होंने टीम की कप्तानी की थी।

IPL 

IPL में KKR ने की थी रसेल की जर्सी रिटायर 

भले ही यह CPL में जर्सी को रिटायर करने का पहला मामला हो लेकिन इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ऐसा हो चुका है।

नाइट राइडर्स ग्रुप की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आंद्रे रसेल के सम्मान में जर्सी नंबर-12 को रिटायर किया था।

रसेल ने 2025 में IPL से संन्यास की घोषणा की थी।

उन्होंने अपने करियर के दौरान KKR को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। वह 2 बार इस टीम से खिताब जीते थे।

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