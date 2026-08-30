CPL में ड्वेन ब्रावो के सम्मान में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने जर्सी की रिटायर

ट्रिनबागो ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा, 'ट्रिनबागो ने ब्रावो की मशहूर जर्सी नंबर 47 को रिटायर कर दिया है, जिससे वे CPL के इतिहास में अपनी जर्सी नंबर रिटायर करवाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपके नाम पर मशहूर नंबर 47 को रिटायर करना सम्मान की बात है।'

ब्रावो ने ट्रिनबागो की ओर से खेलते हुए 5 खिताब जीते थे। दिलचस्प रूप से इनमें से 4 खिताबी जीत में उन्होंने टीम की कप्तानी की थी।