IPL के पूर्व दिग्गज आंद्रे रसेल के सम्मान में KKR ने जर्सी की रिटायर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की 3 बार की विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के सम्मान में जर्सी नंबर-12 को रिटायर किया है। यह घोषणा बीते मंगलवार को 'नाइट्स अनप्लग्ड 3.0' इवेंट में की गई। रसेल ने पिछले साल IPL से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान KKR को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान रसेल के साथ हमारा रिश्ता पुराना है- वैंकी मैसूर KKR के CEO वैंकी मैसूर ने कोलकाता में हुए कार्यक्रम में कहा, "रसेल के साथ हमारा रिश्ता पुराना है। सिर्फ KKR के साथ ही नहीं, बल्कि निजी तौर पर भी। मैदान पर उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने शानदार प्रदर्शन से हमें जश्न मनाने के कई मौके दिए हैं। वह हमेशा गर्व के साथ 12 नंबर की जर्सी पहनते थे। यह नंबर 'ड्रे रस' के लिए इतना खास है कि हम उन्हें एक उचित सम्मान देना चाहते थे।"

ट्विटर पोस्ट Twitter Post Jersey no. 12 in Purple & Gold will always be yours DRE RUSS 💪💜 pic.twitter.com/LuK0aIJ5zl — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 24, 2026

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करियर कैसा रहा था रसेल का IPL करियर? रसेल ने 30 नवंबर, 2025 को IPL से संन्यास लेने की घोषणा की थी। उनका IPL करियर शानदार रहा था। उन्होंने 140 मैच खेले और लगभग 175 के स्ट्राइक रेट से 2,651 रन बनाए। इस ऑलराउंडर ने 123 विकेट भी लिए, जिसमें एक बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। उन्होंने 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए अपना डेब्यू किया था, लेकिन 2014 की नीलामी में KKR में शामिल हुए थे।

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