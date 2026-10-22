हैरी ब्रूक ने लगाया वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, बनाए कई बड़े रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने त्रिकोणीय सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दोहरा शतक (202) लगाया। यह उनके वनडे करियर का पहला दोहरा शतक साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ब्रूक पहले बल्लेबाज हैं। इस पारी के दौरान उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही ब्रूक की पारी और साझेदारी
ब्रूक ने 116 गेंदों में 202 रन बनाए। उनके बल्ले से 21 चौके और 10 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 174.14 की रही।
इस खिलाड़ी ने पहले जो रूट के साथ 127 गेंदों में 159 रन की साझेदारी निभाई।
रूट 66 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ब्रूक ने विल जैक्स (66) के साथ सिर्फ 77 गेंदों में 185 रन जोड़ दिए।
इन पारियों की मदद से इंग्लैंड ने 429/4 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया।
विश्व रिकॉर्ड
ब्रूक ने बनाया विश्व रिकॉर्ड
ब्रूक ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के मामले में शुभमन गिल का पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।
गिल ने 117 गेंदों में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ इसी साल दोहरा शतक लगाया था।
ईशान किशन (126 गेंद बनाम बांग्लादेश, 2022), ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल (128 गेंद बनाम अफगानिस्तान, वानखेड़े, 2023), श्रीलंका के पथुम निसानका (136 गेंद बनाम अफगानिस्तान, पल्लेकेले, 2024) और क्रिस गेल (138 गेंद बनाम जिम्बाब्वे, कैनबरा, 2015) भी तेज दोहरा शतक लगा चुके हैं।
अन्य रिकॉर्ड
इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी वनडे पारी
ब्रूक इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं।
उन्होंने बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस प्रारूप में इंग्लैंड की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने का कीर्तिमान बनाया।
स्टोक्स ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ द ओवल में 124 गेंदों पर 182 रन बनाए थे।
ब्रूक ने चौथे नंबर पर खेलते हुए यह दोहरा शतक लगाया और ऐसा करने वाले वे ग्लेन मैक्सवेल के बाद केवल दूसरे गैर ओपनर बल्लेबाज बने हैं।
कप्तान
वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले चौथे कप्तान
ब्रूक वनडे क्रिकेट में चौथे कप्तान हैं, जिन्होंने दोहरा शतक जड़ा है। कप्तान के तौर पर यह चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है।
ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ 202 रन की पारी खेली। इस सूची में गिल 223 रन की नाबाद पारी के साथ पहले स्थान पर हैं, जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थी।
वीरेंद्र सहवाग 219 रन के साथ दूसरे और रोहित शर्मा 208 रन की नाबाद पारी के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
करियर
ब्रूक के वनडे करियर पर एक नजर
ब्रूक ने अपना पहला वनडे 2023 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
उन्होंने अब तक 46 मुकाबले खेले हैं और इसकी 46 पारियों में 41.35 की औसत और 109.86 की स्ट्राइक रेट से 1,737 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 4 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इस मैच में आया है।
श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में 88.50 की औसत से 531 रन बनाए हैं।