हैरी ब्रूक ने धमाकेदार पारी खेली

हैरी ब्रूक ने लगाया वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, बनाए कई बड़े रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 05:31 pm Oct 22, 202605:31 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने त्रिकोणीय सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दोहरा शतक (202) लगाया। यह उनके वनडे करियर का पहला दोहरा शतक साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ब्रूक पहले बल्लेबाज हैं। इस पारी के दौरान उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।