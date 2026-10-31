त्रिकोणीय वनडे सीरीज फाइनल: पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर जीता खिताब, ये बने रिकॉर्ड्स

अपनी पारी का 108वां रन बनाते ही जमान के वनडे में 4,000 रन भी पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुल 16वें पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं।

उन्होंने 97 मैच की 96 पारियों में यह कारनामा किया है। इसके साथ ही वह सबसे तेज 4,000 रन पूरे करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं।

पाकिस्तान के लिए सबसे तेज 4,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 82 पारियों में ऐसा किया था।