त्रिकोणीय वनडे सीरीज फाइनल: फखर जमान ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा पहला शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लक्ष्य का पीछा करते हुए जमान के सामने पाकिस्तान को 14 रन पर 2 झटके लग गए थे।

उसके बाद उन्होंने साद बेग (74) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और तीसरे विकेट के लिए 149 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी।

इस दौरान उन्होंने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर तेजी से उसे शतक में तब्दील कर दिया।

जमान अपनी पारी में 99 गेंदों में 11 चौके और 6 छक्कों से 127 रन बनाकर पवेलियन लौटे।