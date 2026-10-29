बेन डकेट ने कमाल की पारी खेली (फाइल तस्वीर)

त्रिकोणीय वनडे सीरीज: बेन डकेट ने जड़ा श्रीलंका के खिलाफ पहला शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 04:06 pm Oct 29, 202604:06 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल छठा और श्रीलंका के विरुद्ध पहला ही शतक साबित हुआ। इस सीरीज में उनके बल्ले से निकला यह दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 105 रन की शानदार पारी खेली थी। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।