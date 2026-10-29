त्रिकोणीय वनडे सीरीज: बेन डकेट ने जड़ा श्रीलंका के खिलाफ पहला शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल छठा और श्रीलंका के विरुद्ध पहला ही शतक साबित हुआ। इस सीरीज में उनके बल्ले से निकला यह दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 105 रन की शानदार पारी खेली थी। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही डकेट की पारी और साझेदारी
डकेट ने 89 गेंदों का सामना कर अपना शतक पूरा किया और अपनी टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई।
उन्होंने पहले विकेट के लिए टॉम बेंटन के साथ 150 गेंदों में 163 रन जोड़ दिए। बेंटन ने 75 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले।
डकेट ने श्रीलंका के सभी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की।
श्रीलंका
श्रीलंका के खिलाफ ऐसे हैं डकेट के आंकड़े
श्रीलंका के खिलाफ इसी साल डकेट ने अपना पहला वनडे खेला था। उन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में लगभग 48 की औसत से 300 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से एक शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसी मैच में आया है।
अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (470) के खिलाफ बनाए हैं।
करियर
डकेट के वनडे करियर पर एक नजर
डकेट ने साल 2016 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 44 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 44 पारियों में लगभग 45 की औसत के साथ 1,900 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।
इसमें 5 शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 165 रन रहा है। वह इस प्रारूप में 200 से अधिक चौके लगा चुके हैं।
ट्विटर पोस्ट
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Ben Duckett set the tone in Lahore with a fiery ODI ton against Sri Lanka 💥— ICC (@ICC) October 29, 2026
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