ट्रेविस हेड ने जड़ा जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे करियर का पहला शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी (112) खेली। हेड ने जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने केवल 75 गेंदों में ही शतक पूरा कर लिया। ये उनके वनडे करियर का 8वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला शतक रहा। ऐसे में आइए हेड की पारी और उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही हेड की पारी और साझेदारी
हेड ने पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने कप्तान मिचेल मार्श (53) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 114 गेंदों में 130 रन की साझेदारी निभाई।
ये जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज का वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक भी है।
हेड ने अगस्त 2025 के बाद पहली बार वनडे क्रिकेट में शतक लगाया।
इसके बाद कुपर कॉनॉली के साथ 60 रन जोड़े। वह 84 गेंदों में 112 रन बनाकर आउट हुए।
फॉर्म
अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं हेड
हेड वनडे में अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने साल 2025 में 10 मुकाबले खेले थे और इसकी 10 पारियों में 40.22 की औसत से 362 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 119.86 की रही थी।
उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 142 रन था।
इस साल उन्होंने 2 पारियों में 116 की औसत से 116 रन बनाए हैं। उनका साल 2026 में यह पहला शतक है।
तेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज
ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में हेड अब पहले स्थान पर आ गए हैं।
हेड ने 2026 में हरारे में खेले गए मुकाबले में महज 75 गेंदों पर शतक पूरा किया।
इस सूची में मैट रेनशॉ दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2026 में हरारे में 86 गेंदों पर शतक लगाया था।
वहीं, एडम गिलक्रिस्ट ने 2004 में होबार्ट में 89 गेंदों पर शतक लगाया था। वह तीसरे स्थान पर हैं।
करियर
हेड के वनडे करियर पर एक नजर
हेड ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2016 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
उन्होंने अब तक 81 मुकाबले खेले हैं और इसकी 78 पारियों में 44.24 की शानदार औसत के साथ 3,123 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 17 अर्धशतक के अलावा 8 शतक भी निकले हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154* रन रहा है। हेड ने ये पारी इंग्लैंड के खिलाफ साल 2024 में खेली थी।