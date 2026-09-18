ट्रेविस हेड ने जड़ा जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे करियर का पहला शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

हेड ने पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने कप्तान मिचेल मार्श (53) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 114 गेंदों में 130 रन की साझेदारी निभाई।

ये जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज का वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक भी है।

हेड ने अगस्त 2025 के बाद पहली बार वनडे क्रिकेट में शतक लगाया।

इसके बाद कुपर कॉनॉली के साथ 60 रन जोड़े। वह 84 गेंदों में 112 रन बनाकर आउट हुए।