टी-20 अंतरराष्ट्रीय: काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल पर कई बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से खास छाप छोड़ी है। इस मैदान पर कुछ खिलाड़ियों ने लगातार रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में आइए भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच होने वाले चौथे टी-20 मुकाबले से पहले उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इस मैदान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।
#1
रीजा हेंड्रिक्स (173 रन)
इस सूची में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स हैं। उन्होंने साल 2022 में ब्रिस्टल के मैदान पर 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इनकी 3 पारियों में हेंड्रिक्स ने 57.66 की शानदार औसत से 173 रन बनाए थे। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 137.3 की रही थी। हेंड्रिक्स ने यहां 2 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन रहा है। उन्होंने ब्रिस्टल में 25 चौके और 2 छक्के भी जड़े हैं।
#2
जॉनी बेयरस्टो (115 रन)
दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो हैं। उन्होंने साल 2018 में ब्रिस्टल में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था, जबकि आखिरी बार वह 2022 में यहां खेलते हुए नजर आए थे। बेयरस्टो ने 2 मुकाबलों की 2 पारियों में 57.5 की औसत से 115 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 171.64 की रही है। उन्होंने यहां एक अर्धशतक लगाया है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 रन है। बेयरस्टो ने 5 चौके और 10 छक्के भी लगाए हैं।
#3
जोस बटलर (103 रन)
तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर हैं। उन्होंने इस मैदान पर अपना पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक बटलर ने यहां 3 मैचों की 3 पारियों में 34.33 की औसत और 160.93 की स्ट्राइक रेट से 103 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से यहां कोई शतक या अर्धशतक नहीं निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन रहा है। बटलर ने ब्रिस्टल के मैदान पर 13 चौके और 4 छक्के लगाए हैं।
#4
रोहित शर्मा (100 रन)
रोहित शर्मा ने ब्रिस्टल में सिर्फ एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था और उसी में शतकीय पारी खेली थी। साल 2018 में खेले गए इस मुकाबले में रोहित ने 56 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 100 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 178.57 की रही थी। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के जड़े थे। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 199 रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया था।