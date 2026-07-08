टी-20 अंतरराष्ट्रीय: काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

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जॉनी बेयरस्टो (115 रन)

दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो हैं। उन्होंने साल 2018 में ब्रिस्टल में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था, जबकि आखिरी बार वह 2022 में यहां खेलते हुए नजर आए थे। बेयरस्टो ने 2 मुकाबलों की 2 पारियों में 57.5 की औसत से 115 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 171.64 की रही है। उन्होंने यहां एक अर्धशतक लगाया है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 रन है। बेयरस्टो ने 5 चौके और 10 छक्के भी लगाए हैं।