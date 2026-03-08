टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: टिम साइफर्ट ने भारत के खिलाफ जड़ा 5वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े

पारी

ऐसी रही साइफर्ट की पारी

साइफर्ट ने 26 गेंदों का सामना किया और 52 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही। न्यूजीलैंड की टीम 256 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। साइफर्ट ने ही भारतीय गेंदबाजों का निडर होकर सामना किया। टी-20 विश्व कप 2026 में साइफर्ट ने 11 मैच की 10 पारियों में 42.75 की औसत से 342 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 162.85 की रही। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* रन रहा।