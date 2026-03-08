टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: टिम साइफर्ट ने भारत के खिलाफ जड़ा 5वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े

टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: टिम साइफर्ट ने भारत के खिलाफ जड़ा 5वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट ने टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय (52) पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 17वां और भारतीय टीम के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 23 गेंदों में पूरा किया। यह उनका टी-20 विश्व कप में चौथा अर्धशतक रहा है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही साइफर्ट की पारी
साइफर्ट ने 26 गेंदों का सामना किया और 52 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही। न्यूजीलैंड की टीम 256 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। साइफर्ट ने ही भारतीय गेंदबाजों का निडर होकर सामना किया। टी-20 विश्व कप 2026 में साइफर्ट ने 11 मैच की 10 पारियों में 42.75 की औसत से 342 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 162.85 की रही। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* रन रहा।
करियर
ऐसा रहा है साइफर्ट का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
साइफर्ट ने साल 2018 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 90 मैच खेल चुके हैं और इसकी 84 पारियों में ही 31.21 की औसत और 146.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,279 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 17 अर्धशतकों अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 97* रन का है, उन्होंने यह पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी।