टिम साइफर्ट ने भारत के खिलाफ जड़ा छठा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

न्यूजीलैंड को 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 रन पर पहला झटका लग गया था।

इसके बाद साइफर्ट ने डेरिल मिचेल (29) के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 73 रन और ग्लेन फिलिप्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 86 रन की अहम साझेदारी करते हुए टीम जीत के करीब पहुंचाया।

वह अपनी पारी में 50 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए।