तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के 5वें और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (73) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा और प्रोटियाज टीम के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम मैच में बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही तिलक की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 63 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए तिलक ने संजू सैमसन (37) के साथ दूसरे विकेट के लिए 34 और हार्दिक पांड्या (63) के साथ चौथे विकेट के लिए 105 रन की शतकीय साझेदारी कर अपना अर्धशतक पूरा किया। तिलक अपनी पारी में 42 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 73 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है तिलक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
तिलक ने साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 40 मैच खेल लिए हैं, जिसकी 37 पारियों में 49.25 की औसत और 143.97 की स्ट्राइक रेट से 1,182 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस बीच उन्होंने 6 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी लगाए हैं। उनके दोनों शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही आए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 120 रन का रहा है।