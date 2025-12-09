LOADING...
इस साल भारतीय क्रिकेट टीम ने जीते सिर्फ 4 टेस्ट मैच, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

लेखन अंकित पसबोला
Dec 09, 2025
04:11 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने बीते नवंबर में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली। इस घरेलू सीरीज के दोनों मैचों में भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रोटियाज टीम ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती। गुवाहटी में खेला गया मुकाबला, इस साल भारतीय टीम का आखिरी टेस्ट साबित हुआ। इस बीच 2025 में टेस्ट प्रारूप में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।इस

2025 

2025 में भारतीय टीम ने जीते 4 टेस्ट 

2025 में भारतीय टीम ने कुल 10 टेस्ट खेले थे, जिसमें से 4 में टीम को जीत मिली और 5 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक टेस्ट ड्रॉ (बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर टेस्ट) पर भी समाप्त हुआ। बता दें कि भारत ने अपने 2 टेस्ट घर पर हारे। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट, भारत का पहला मुकाबला रहा था, जिसमें कंगारू टीम को जीत मिली थी।

विदेशों 

विदेशों में ऐसा रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन 

भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ खेला था। एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में भारत ने बर्मिंघम और ओवल टेस्ट जीतने में सफलता हासिल की थी। उस सीरीज में भारतीय टीम की कमान युवा गिल ने संभाली थी। गिल ने सीरीज में 5 मुकाबले खेले और इसकी 10 पारियों में 75.40 की उम्दा औसत के साथ 754 रन बनाने में सफल रहे थे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा था।

भारत 

घर पर भारतीय टीम का प्रदर्शन 

इसी साल सितंबर-अक्टूबर 2025 में भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 3 मैचों की सीरीज की मेजबानी की थी। उस सीरीज को गिल की कप्तानी में भारत ने 3-0 से अपने नाम किया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज के कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ऋषभ पंत की कप्तानी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को रनों (408 रन) के हिसाब से अपनी सबसे बड़ी हार मिली थी।

रन 

इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन 

इस साल शुभमन गिल सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 9 मैचों की 16 पारियों में 70.21 की औसत के साथ 983 रन बनाए थे। उन्होंने 5 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। केएल राहुल ने 19 पारियों में 45.16 की औसत के साथ 813 रन बनाए थे। उन्होंने 3 ही शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए। रविंद्र जडेजा (764), यशस्वी जायसवाल (745) और जो रूट (732) ने भी इस साल 700 से अधिक रन बनाए।

गेंदबाजी 

इन भारतीय गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट 

इस साल भारतीय टीम से मोहम्मद सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 टेस्ट की 19 पारियों में 27.20 की औसत के साथ 43 विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह ने 8 टेस्ट में 22.16 की औसत के साथ कुल 31 सफलताएं हासिल की। उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। जडेजा में 10 टेस्ट में 38.20 की औसत के साथ कुल 24 विकेट अपने नाम किए थे।

