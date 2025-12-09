इस साल भारतीय क्रिकेट टीम ने जीते सिर्फ 4 टेस्ट मैच, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

2025 2025 में भारतीय टीम ने जीते 4 टेस्ट 2025 में भारतीय टीम ने कुल 10 टेस्ट खेले थे, जिसमें से 4 में टीम को जीत मिली और 5 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक टेस्ट ड्रॉ (बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर टेस्ट) पर भी समाप्त हुआ। बता दें कि भारत ने अपने 2 टेस्ट घर पर हारे। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट, भारत का पहला मुकाबला रहा था, जिसमें कंगारू टीम को जीत मिली थी।

विदेशों विदेशों में ऐसा रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ खेला था। एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में भारत ने बर्मिंघम और ओवल टेस्ट जीतने में सफलता हासिल की थी। उस सीरीज में भारतीय टीम की कमान युवा गिल ने संभाली थी। गिल ने सीरीज में 5 मुकाबले खेले और इसकी 10 पारियों में 75.40 की उम्दा औसत के साथ 754 रन बनाने में सफल रहे थे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा था।

Advertisement

भारत घर पर भारतीय टीम का प्रदर्शन इसी साल सितंबर-अक्टूबर 2025 में भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 3 मैचों की सीरीज की मेजबानी की थी। उस सीरीज को गिल की कप्तानी में भारत ने 3-0 से अपने नाम किया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज के कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ऋषभ पंत की कप्तानी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को रनों (408 रन) के हिसाब से अपनी सबसे बड़ी हार मिली थी।

Advertisement

रन इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन इस साल शुभमन गिल सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 9 मैचों की 16 पारियों में 70.21 की औसत के साथ 983 रन बनाए थे। उन्होंने 5 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। केएल राहुल ने 19 पारियों में 45.16 की औसत के साथ 813 रन बनाए थे। उन्होंने 3 ही शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए। रविंद्र जडेजा (764), यशस्वी जायसवाल (745) और जो रूट (732) ने भी इस साल 700 से अधिक रन बनाए।