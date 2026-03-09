टी-20 विश्व कप में इन टीमों ने एक से अधिक फाइनल मैचों में झेली है शिकस्त

न्यूजीलैंड की टीम अब तक टी-20 विश्व कप का खिताब नहीं जीत सकी है। इससे पहले 2021 में भी कीवी टीम फाइनल में हारकर उपविजेता रही थी। 2021 में दुबई में खेले गए खिताबी मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172/4 का स्कोर बनाया था, जिसमें केन विलियमसन ने अर्धशतक (85) लगाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था।

#2

श्रीलंका (2009 और 2012)

श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट के इतिहास में 2009 में पहली बार फाइनल में पहुंची थी। तब खिताबी मैच में श्रीलंका को पाकिस्तान ने हराया था। इसके बाद 2012 में भी श्रीलंकाई टीम उपविजेता रही थी। उस संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को वेस्टइंडीज ने शिकस्त दी थी। बता दें कि श्रीलंका की टीम टी-20 विश्व कप में एक खिताब जीत चुकी है। 2014 में श्रीलंका ने फाइनल में भारत को हराया था।