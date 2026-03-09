टी-20 विश्व कप में इन टीमों ने एक से अधिक फाइनल मैचों में झेली है शिकस्त
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हार झेलनी पड़ी। मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली कीवी टीम सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम की चुनौती को पार करने में असफल रही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मैच में न्यूजीलैंड की टीम को 96 रन से करारी हार मिली। इस बीच टी-20 विश्व कप के इतिहास में एक से अधिक फाइनल हारने वाली टीमों के बारे में जानते हैं।
#1
न्यूजीलैंड (2021 और 2026)
न्यूजीलैंड की टीम अब तक टी-20 विश्व कप का खिताब नहीं जीत सकी है। इससे पहले 2021 में भी कीवी टीम फाइनल में हारकर उपविजेता रही थी। 2021 में दुबई में खेले गए खिताबी मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172/4 का स्कोर बनाया था, जिसमें केन विलियमसन ने अर्धशतक (85) लगाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था।
#2
श्रीलंका (2009 और 2012)
श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट के इतिहास में 2009 में पहली बार फाइनल में पहुंची थी। तब खिताबी मैच में श्रीलंका को पाकिस्तान ने हराया था। इसके बाद 2012 में भी श्रीलंकाई टीम उपविजेता रही थी। उस संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को वेस्टइंडीज ने शिकस्त दी थी। बता दें कि श्रीलंका की टीम टी-20 विश्व कप में एक खिताब जीत चुकी है। 2014 में श्रीलंका ने फाइनल में भारत को हराया था।
#3
पाकिस्तान (2007 और 2022)
टी-20 विश्व कप का पहला संस्करण का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 2007 में खेला गया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल को अपने नाम किया था। इसके अलावा 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट से हार मिली थी। 2 फाइनल हारने वाली पाकिस्तानी टीम एक बार (2009) में टूर्नामेंट जीत चुकी है। 2026 में संपन्न हुए इस संस्करण में पाकिस्तान सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच सका था।