श्रीलंका के इन गेंदबाजों ने वनडे में जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाई है हैट्रिक, जानिए आंकड़े

श्रीलंका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने 29 अगस्त को जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। वह यह कारनामा करने वाले श्रीलंका के 8वें गेंदबाज बने हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने पारी के आखिरी ओवर में लगातार 3 विकेट लेकर मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम को 7 रनों से जीत दिलाई। आइए जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे हैट्रिक लेने वाले अन्य श्रीलंकाई गेंदबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 चमिंडा वास- साल 2001 चमिंडा वास वनडे में हैट्रिक लेने वाले पहले श्रीलंकाई गेंदबाज थे। उन्होंने साल 2001 में कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक बनाई थी। उन्होंने 11वें ओवर में लगातार गेंदों पर स्टुअर्ट कार्लिस्ले, क्रेग विशार्ट और ततेदा ताइबू को आउट किया था। उन्होंने 8 ओवरों में 19 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे, जो आज भी इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उस मैच में मेजबान श्रीलंका ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी।

#2 वनिंदु हसरंगा - साल 2017 स्टार श्रीलंकाई लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा ने 2017 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू में हैट्रिक ली थी। उन्होंने गॉल क्रिकेट स्टेडियम में आखिरी 3 विकेट चटकाकर जिम्बाब्वे को 155 रनों पर ढेर कर दिया। उन्होंने 34वें ओवर में लगातार गेंदों पर मैल्कम वालर (38), तेंदई चतारा और डोनाल्ड तिरिपानो को अपना शिकार बनाया था। हसरंगा ने 2.4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए और श्रीलंका ने बाद में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।