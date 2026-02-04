टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन खिलाड़ियों ने जीते हैं 2-2 खिताब

टी-20 विश्व कप के अब तक के इतिहास में सिर्फ 3 टीमों ने 2-2 बार खिताब जीते हैं। भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ऐसी टीमें हैं, जो 2-2 बार विश्व विजेता बनी हैं। इसी क्रम में चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ऐसे हुए हैं, जिन्हें 2 बार खिताब जीतने का अवसर मिला है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी इस विशेष सूची का हिस्सा हैं। आइए 2 बार टी-20 विश्व कप खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 और #2 रोहित शर्मा (2007 और 2024), क्रिस गेल (2012 और 2016) रोहित ने टी-20 विश्व कप 2007 में 3 पारियों में 144.26 की स्ट्राइक रेट से 88 रन बनाए थे। इसके बाद 2024 में उन्होंने टीम की कप्तानी करते हुए 8 पारियों में 36.71 की औसत के साथ 257 रन बनाए थे। वह पिछले संस्करण में दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज रहे थे। क्रिस गेल ने 2012 में 6 पारियों में 44.40 की औसत से 222 रन बनाए थे। उन्होंने 2016 में 37.66 की औसत से 113 रन बनाए थे।

#3 और #4 जॉनसन चार्ल्स और आंद्रे रसेल (2012 और 2016) वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स और ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने भी 2-2 खिताब जीते हैं। चार्ल्स ने 2012 में 7 पारियों में 21.66 की औसत के साथ 130 रन बनाए थे। उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था। 2016 में उन्होंने 6 पारियों में 19.50 की औसत से 117 रन बनाए थे। रसेल को 2012 के संस्करण में ज्यादा मौके नहीं मिले, जबकि 2016 में उन्होंने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ नाबाद 43 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी।

#5 और #6 ड्वेन ब्रावो और मार्लोन सैमुअल्स (2012 और 2016) ड्वेन ब्रावो और मार्लोन सैमुअल्स भी दोनों बार वेस्टइंडीज की विश्व विजेता टीम का हिस्सा थे। सैमुअल्स ने 2012 में 6 पारियों में 38.33 की औसत से 230 रन बनाए थे। 2016 में इस आक्रामक बल्लेबाज ने 6 पारियों में 36.20 की औसत से 181 रन बनाए थे। उन्होंने फाइनल में नाबाद 85 रन बनाकर जीत दिलाई थी। ब्रावो ने 2016 में हुए संस्करण में कुल 9 विकेट लिए थे। उन्होंने 2012 में गेंदबाजी नहीं की थी।

