फीफा विश्व कप के नॉकआउट मैचों में इन खिलाड़ियों ने किए हैं सर्वाधिक गोल

#1

किलियन एम्बाप्पे (10 गोल)

एम्बाप्पे ने अब तक 9 नॉकआउट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10 गोल किए हैं। 2022 में खेले गए पिछले संस्करण में फ्रांस की टीम उपविजेता रही थी। एम्बाप्पे ने अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में 3 गोल किए थे। एम्बाप्पे ने फीफा विश्व कप के इतिहास में अब तक कुल 18 गोल किए हैं। वह यूरोपीय देशों के खिलाड़ियों में इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले स्ट्राइकर हैं।