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फीफा विश्व कप के नॉकआउट मैचों में इन खिलाड़ियों ने किए हैं सर्वाधिक गोल
नॉकआउट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने किलियन एम्बाप्पे (तस्वीर: एक्स/@KMbappe)

फीफा विश्व कप के नॉकआउट मैचों में इन खिलाड़ियों ने किए हैं सर्वाधिक गोल

लेखन अंकित पसबोला
Jul 01, 2026
01:23 pm
क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस फुटबॉल टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए राउंड ऑफ-16 में प्रवेश किया। अपने राउंड ऑफ-32 मैच में फ्रांस ने स्वीडन फुटबॉल टीम को 3-0 से हराया। नॉकआउट मैच में फ्रांस की इस जीत में स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल किए। इस बीच एम्बाप्पे नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 

किलियन एम्बाप्पे (10 गोल)

एम्बाप्पे ने अब तक 9 नॉकआउट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10 गोल किए हैं। 2022 में खेले गए पिछले संस्करण में फ्रांस की टीम उपविजेता रही थी। एम्बाप्पे ने अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में 3 गोल किए थे। एम्बाप्पे ने फीफा विश्व कप के इतिहास में अब तक कुल 18 गोल किए हैं। वह यूरोपीय देशों के खिलाड़ियों में इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले स्ट्राइकर हैं।

#2 

रोनाल्डो (8 गोल)

ब्राजील के पूर्व स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो ने 10 नॉकआउट मैचों में 8 गोल किए थे। ब्राजील ने 2002 में अपना 5वां और आखिरी खिताब जीता था। उस संस्करण में रोनाल्डो ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 8 गोल किए थे। तब वह सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे थे। फाइनल में उन्होंने जर्मनी के खिलाफ 2 गोल किए थे। उन्होंने फीफा विश्व कप में कुल 15 गोल किए थे।

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#3 

लियोनिडास (8 गोल)

ब्राजील के पूर्व दिग्गज लियोनिडास भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 1934 और 1938 के विश्व कप संस्करणों में हिस्सा लिया था और 5 मैचों में कुल 8 गोल किए थे। ये दोनों संस्करण में सभी मैच नॉकआउट के तौर पर ही खेले गए थे। यही कारण रहा कि वह लंबे समय तक विश्व कप नॉकआउट चरण में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने रहे थे।

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