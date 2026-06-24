न्यूजीलैंड के इन गेंदबाजों ने टेस्ट रैंकिंग में हासिल किया है शीर्ष स्थान

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मैट हेनरी (2026)

हेनरी 1990 के बाद शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाले कीवी गेंदबाज बने हैं। उन्होंने भारत के दिग्गज जसप्रीत बुमराह की बराबरी की है। बता दें कि ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में बुमराह और हेनरी के 870 रेटिंग अंक हैं। हेनरी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ओवल टेस्ट में कुल 11 विकेट (5/80 और 6/29) चटकाए थे। इस प्रदर्शन का फायदा उन्हें टेस्ट रैंकिंग में हुआ है। उन्होंने 6 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है।