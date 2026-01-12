WPL 2026 में बिना दर्शकों के आयोजित किए जा सकते हैं ये मुकाबले, जानिए कारण

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में 14 और 15 जनवरी को होने वाले 2 मुकाबले बिना दर्शकों के ही आयोजित करने पर विचार कर रहा है। यह निर्णय 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों को लेकर किया गया है। दरअसल, मुंबई पुलिस ने BCCI से चुनाव संबंधी कार्यों के कारण WPL मैचों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता जताई है।

बयान BCCI सचिव ने दिया अहम बयान BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने स्पोर्टस्टार से कहा, "हो सकता है हमें 14 और 15 जनवरी को होने वाले दोनों मैच बिना दर्शकों के ही आयोजित करने पड़ें। पुलिस की सूचना के बाद हम इस विचार पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।" बता दें कि WPL के चौथे संस्करण का पहला चरण नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जबकि दूसरा चरण और फाइनल वडोदरा में खेला जाएगा।

असर UPW को बिना दर्शकों के खेलने होंगे अपने दोनों मैच अगर BCCI बिना दर्शकों के मैच आयोजित करने की योजना बनाता है, तो प्रशंसक 14 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम यूपी वारियर्स (UPW) का मैच और अगले दिन मुंबई इंडियंस (MI) बनाम UPW का मैच नहीं देख पाएंगे। 16 जनवरी को होने वाला गुजरात जायंट्स (GG) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मैच भी अनिश्चित है क्योंकि उस तारीख के लिए दर्शकों की उपस्थिति संबंधी नीतियों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

