LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / WPL 2026 में बिना दर्शकों के आयोजित किए जा सकते हैं ये मुकाबले, जानिए कारण
WPL 2026 में बिना दर्शकों के आयोजित किए जा सकते हैं ये मुकाबले, जानिए कारण
WPL 2026 में बिना दर्शकों के आयोजित किए जा सकते हैं 2 मुकाबले

WPL 2026 में बिना दर्शकों के आयोजित किए जा सकते हैं ये मुकाबले, जानिए कारण

लेखन भारत शर्मा
Jan 12, 2026
06:36 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में 14 और 15 जनवरी को होने वाले 2 मुकाबले बिना दर्शकों के ही आयोजित करने पर विचार कर रहा है। यह निर्णय 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों को लेकर किया गया है। दरअसल, मुंबई पुलिस ने BCCI से चुनाव संबंधी कार्यों के कारण WPL मैचों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता जताई है।

बयान

BCCI सचिव ने दिया अहम बयान

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने स्पोर्टस्टार से कहा, "हो सकता है हमें 14 और 15 जनवरी को होने वाले दोनों मैच बिना दर्शकों के ही आयोजित करने पड़ें। पुलिस की सूचना के बाद हम इस विचार पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।" बता दें कि WPL के चौथे संस्करण का पहला चरण नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जबकि दूसरा चरण और फाइनल वडोदरा में खेला जाएगा।

असर

UPW को बिना दर्शकों के खेलने होंगे अपने दोनों मैच

अगर BCCI बिना दर्शकों के मैच आयोजित करने की योजना बनाता है, तो प्रशंसक 14 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम यूपी वारियर्स (UPW) का मैच और अगले दिन मुंबई इंडियंस (MI) बनाम UPW का मैच नहीं देख पाएंगे। 16 जनवरी को होने वाला गुजरात जायंट्स (GG) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मैच भी अनिश्चित है क्योंकि उस तारीख के लिए दर्शकों की उपस्थिति संबंधी नीतियों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Advertisement

टिकट

टिकटों की बिक्री और आगामी WPL मैच

आधिकारिक WPL टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर 14, 15 और 16 जनवरी के मैचों के टिकट उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, 17 जनवरी को होने वाले 2 मैचों के लिए टिकट बिक रहे हैं, जिनमें MI का मुकाबला UPW ​​से और DC का मुकाबला RCB से होगा। इसके बाद टूर्नामेंट वडोदरा में स्थानांतरित हो जाएगा। स्पोर्टस्टार के अनुसार, फ्रेंचाइजी ने भी पुष्टि की है कि उन्हें BCCI से इस मुद्दे पर अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

Advertisement