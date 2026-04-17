IPL में बाएं हाथ के इन तेज गेंदबाजों ने लिए हैं 100 विकेट

#1 ट्रेंट बोल्ट IPL में ट्रेंट बोल्ट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। बोल्ट ने 2015 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक लीग में 123 मैचों की 122 पारियों में 26.78 की औसत और 8.45 की इकॉनमी रेट के साथ 144 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। वह इस लीग में कुल 5 टीमों से खेल चुके हैं।

#2 जयदेव उनादकट जयदेव उनादकट ने अब तक IPL में 116 मैच खेले हैं और इसकी 115 पारियों में उन्होंने 30.73 की औसत और 8.94 की इकॉनमी रेट के साथ 115 विकेट लिए हैं। इस बीच वह 2 पारियों में 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा है। वह IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

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#3 आशीष नेहरा आशीष नेहरा का नाम भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रमुख बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में शुमार है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ IPL में भी दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने साल 2017 में 88 मैचों में 106 विकेट के साथ IPL से संन्यास ले लिया था। वह वर्तमान में गुजरात टाइंटस (GT) के गेंदबाजी कोच हैं। उन्होंने IPL में कई बार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी।

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#4 जहीर खान जहीर MI और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए IPL में खेले थे। उन्होंने 100 मैच की 99 पारियों में 27.27 की औसत से 102 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 7.59 की रही थी। जहीर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/17 का रहा था। उन्होंने अपना पहला IPL मैच साल 2008 में KKR के खिलाफ खेला था। आखिरी बार वह 2017 में खेलते हुए नजर आए थे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इस खिलाड़ी ने 17 मैच में 17 विकेट झटके थे।