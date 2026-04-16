अर्शदीप सिंह IPL के इतिहास में PBKS के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने IPL करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले PBKS के पहले गेंदबाज बने हैं। अर्शदीप ने MI के रयान रिकेल्टन को आउट कर यह खास मुकाम हासिल किया। IPL 2026 में ये खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नहीं था, लेकिन MI के खिलाफ उन्होंने अपना खोया हुआ फॉर्म हासिल किया।
विकेट
PBKS के लिए इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
PBKS के लिए अर्शदीप ने पहला मुकाबला 2019 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 87 मुकाबले खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 26.95 की औसत से 101 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/32 का रहा है। अर्शदीप के बाद PBKS के लिए सबसे ज्यादा विकेट पीयूष चावला ने लिए हैं। उन्होंने 87 पारियों में 26.63 की औसत से 84 विकेट चटकाए थे।
ट्विटर पोस्ट
अर्शदीप ने 100 विकेट पूरे किए
𝑱𝒂𝒕𝒕 𝑷𝒂𝒊𝒅𝒂 𝑯𝒐𝒚𝒂 𝑩𝒂𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒖𝒏 𝑽𝒂𝒔𝒕𝒆 🌟 pic.twitter.com/gk2vdRH7ZM— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 16, 2026