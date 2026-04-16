अर्शदीप सिंह ने MI के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@IPL)

अर्शदीप सिंह IPL के इतिहास में PBKS के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने

लेखन आदर्श कुमार 07:54 pm Apr 16, 202607:54 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने IPL करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले PBKS के पहले गेंदबाज बने हैं। अर्शदीप ने MI के रयान रिकेल्टन को आउट कर यह खास मुकाम हासिल किया। IPL 2026 में ये खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नहीं था, लेकिन MI के खिलाफ उन्होंने अपना खोया हुआ फॉर्म हासिल किया।