टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं 3,000+ रन
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने एशिया कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में 6 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाए। इस बीच उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अपने 3,000 रन पूरे किए और वह इस आंकड़े को छूने वाली तीसरी भारतीय बल्लेबाज बनी। इस दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 3,000 से ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
स्मृति मंधाना
मंधाना ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2013 में खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 174 मैच खेले हैं और इसकी 168 पारियों में 30.65 की औसत से 4,690 रन बनाने में सफल रहीं हैं।
उनकी स्ट्राइक रेट 126.41 की रही है।
इस खिलाड़ी ने अब तक 35 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा है।
अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा रन (985) इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं।
#2
हरमनप्रीत कौर
हरमनप्रीत कौर ने अब तक खेले 205 टी-20 अंतरराष्ट्रीय की 184 पारियों में 110.68 की औसत से 4,249 रन बनाए हैं।
इस दौरान उन्होंने 18 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है। इस प्रारूप में उनका सर्वाधिक स्कोर 103 रन हैं।
वह सूजी बेट्स (4,758) और मंधाना के बाद तीसरी सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज हैं।
उन्होंने 11 जून, 2009 को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।
#3
शफाली वर्मा
शफाली ने अब तक 114 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 28.08 की औसत और 137.46 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,005 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 81 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 19 अर्धशतक लगाए हैं।
शफाली अब महिलाओं में 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की कुल 16वीं खिलाड़ी बनी हैं।
उन्होंने 2019 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।
जानकारी
3,000 रन पूरी करने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी शफाली
शफाली अब 3,000 रन पूरी करने वाली सबसे युवा (22 साल और 220 दिन) बल्लेबाज बनी। क्रिकबज के मुताबिक, उन्होंने आयरलैंड की गेबी लुईस का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 24 साल और 347 की उम्र में अपने 3,000 रन पूरे किए थे।