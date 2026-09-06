टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं 3,000+ रन

मंधाना ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2013 में खेला था।

अब तक इस खिलाड़ी ने 174 मैच खेले हैं और इसकी 168 पारियों में 30.65 की औसत से 4,690 रन बनाने में सफल रहीं हैं।

उनकी स्ट्राइक रेट 126.41 की रही है।

इस खिलाड़ी ने अब तक 35 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा है।

अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा रन (985) इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं।